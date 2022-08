Μια μίνι έκπληξη συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα του Παναθηανϊκού εναντίον της Σλάβια Πράγας, καθώς στο αριστερό άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Γκάνεα και όχι ο Χουάνκαρ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ: Κώστας Κωλαϊτης

Με τον Κριστιάν Γκάνεα αντί του Χουάνκαρ παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον Παναθηναϊκό στο πρώτο του «ευρωπαϊκό» ματς μετά από πέντε χρόνια, εναντίον της Σλάβια Πράγας, στο πλαίσιο του γ' προκριματικού γύρου του Conference League.

Την εστία θα υπερασπιστεί ο Μπρινιόλι, στα δυο άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Κώτσιρας - Γκάνεα, στόπερ (ελλείψει του Σένκεφελντ) θα είναι οι Σάρλια-Μάγκνουσον, στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Ρουμπέν Πέρεθ - Τσέριν - Κουρμπέλης, εξτρέμ θα είναι οι Παλάσιος - Αϊτόρ και φορ ο Φώτης Ιωαννίδης.

Απομένει να δούμε εντός αγωνιστικού χώρου αν η διάταξη θα είναι 4-3-3 ή 4-2-3-1 με τον Τσέριν πίσω από τον Ιωαννίδη.

Our starting for first official game of new season#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #SLAPAO #UECL #StepUp pic.twitter.com/bahv5XQutB