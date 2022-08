Το Gazzetta σας βάζει στην πτήση του Παναθηναϊκού με προορισμό την Πράγα, για το κρίσιμο πρώτο ματς κόντρα στη Σλάβια. Αποστολή-Πράγα: Κωνσταντίνος Κωλαΐτης

Πέρασαν πέντε χρόνια από την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός "πέταξε" για να αγωνιστεί εκτός έδρας σε διοργάνωση της UEFA. Πιο πρόσφατος χρονικά προορισμός το Μπιλμπάο το 2017, όπου οι Πράσινοι είχαν φορέσει για τελευταία φορά μέχρι πρότινος το ευρωπαϊκό τους κοστούμι.

Το Τριφύλλι πλέον επέστρεψε και μαζί του επανήλθαν και οι διεθνείς πτήσεις charter με "θέα" τα Κύπελλα Ευρώπης. Αυτή τη φορά με πυξίδα προς την Πράγα, για το πρώτο ματς κόντρα στη Σλάβια στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Η αποστολή των Πράσινων συγκεντρώθηκε στο Κορωπί κατά τις 8 το πρωί και κατέφτασε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" στις 08:55, περίπου μία ώρα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Άπαντες αποπνέοντας θετική ατμόσφαιρα, παρά τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής με τους απόντες, Μπαρτ Σένκενφελντ και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο που αμφότεροι τέθηκαν νοκ-αουτ λόγω ίωσης.

Παρών ήταν και ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος.

Το Gazzetta, λοιπόν, σας βάζει μέσα στο αεροπλάνο για Πράγα, καταγράφοντας τα παρασκήνια πριν από την άφιξη στην τσεχική πρωτεύουσα για το μεγάλο ματς. ‌

Πριν από την πτήση, η οποία καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά, τα μέλη της πράσινης αποστολής έκαναν... προθέρμανση στην αίθουσα επιβίβασης, με ορισμένους να βγάζουν τα τάμπλετ κι άλλους να σερφάρουν στο Instagram με μουσική υπόκρουση στα ακουστικά τους. Το ισπανικό παρεάκι (Χουάνκαρ, Πέρεθ, Αϊτόρ, Καρλίτος) ήταν το πλέον κεφάτο και "θορυβώδες" (ως... συνήθως). ‌Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ζβόνιμιρ Σάρλια οπώς και το νέο αστέρι της ομάδας, Άντραζ Σποραρ, μοιράζοντας οδηγίες, δίχως να λείπει πάντως και ο χαβαλές με τους δύο ποδοσφαιριστές του. ‌

Το... καλωσόρισμα στο αεροπλάνο ανέλαβε με τον τρόπο του ο Χουάνκαρ, το "πειραχτήρι" των πράσινων αποδυτηρίων, προτρέποντας όσους έμπαιναν να νιώσουν σαν στο σπίτι τους και να καθίσουν όπου θέλουν. "Ιt is a charter, sit wherever you want" φώναξε χαρακτηριστικά, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. ‌Διαχυτικός και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος σηκώθηκε και από τη θέση του και συνομίλησε σε ζεστό κλίμα με μέλη της αποστολής, ενώ κάθισε για λίγο και δίπλα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον οποίο είχε ένα ευχάριστο τετ-α-τετ.

‌Το δίδυμο Δημήτρης Κουρμπέλης-Φώτης Ιωαννίδης ήταν μαζί από την αναμονή στο "Ελ. Βενιζέλος" και προτίμησαν να ξεκουραστούν στις τελευταίες θέσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης. ‌Ό,τι δεν έκανε ο... δαιμόνιος Καρλίτος, δηλαδή, ο οποίος φρόντισε να κρατήσει ζωντανό το κλίμα τραβώντας selfie με τους συμπαίκτες του και με τις πιο... τρελές γκριμάτσες. ‌

Ο Σπόραρ δεν έχασε χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και είχε αρκετές συνομιλίες με τους νέους συμπαίκτες του, τους οποίους γνώρισε μόλις προ εβδομάδας. ‌Άνταμ Τσέριν και Αϊτορ επέλεξαν παιχνίδια στο κινητό (Candy Crush και Move the Box αντίστοιχα), ενώ ο (πάντα στυλάτος) Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος φιγούραρε και με τους Σένκενφελντ, Αλεξανδρόπουλο , Ιωαννίδη στη φωτογράφηση της ελληνικής Vogue, παρακολούθησε σειρά στο τάμπλετ του.

Με θέση-παράθυρο και ο Μάγκνουσον απόλαυσε τη θέα της διαδρομής, πριν πάρει και εκείνος μερικές στιγμές ξεκούρασης πριν την άφιξη. ‌Η αποστολή του Τριφυλλιού προσγειώθηκε στις 12:20 ώρα Ελλάδος (11:20 τοπική ώρα Τσεχίας) και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει. Εξαιρετικές και οι καιρικές συνθήκες που βοήθησαν για ένα άνετο ταξίδι στην "καλοκαιρινή" Πράγα, στην οποία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμους.