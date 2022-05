Ο Ζοσέ Μουρίνιο συνηθίζει λόγω του χαρακτήρα του ν' ανοίγει μέτωπα με τους ποδοσφαιριστές του στ' αποδυτήρια, ωστόσο, οι στιγμές το βράδυ της Τετάρτης στα Τίρανα απέδειξαν πως αυτή τη στιγμή, ο Πορτογάλος λατρεύεται από τους παίκτες του.

Από τον Τάμι Έιμπραχαμ που επέλεξε να τον ακολουθήσει με κλειστά μάτια στη Ρόμα το περασμένο καλοκαίρι, μέχρι τον Κάρσντορπ, τον Ελ Σαράουϊ και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές των «τζιαλορόσι».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν βούρκωσε τυχαία. Δεν δηλώνει τυχαία πως είναι «romanista». Δεν αγάπησε τυχαία τον σύλλογο. Δεν δέθηκε τυχαία με τον κόσμο. Έχει πετύχει κάτι μοναδικό τόσο επί προσωπικού, όσο και στον σύλλογο που ανέλαβε, με την κατάκτηση του Europa Conference League.

Ωστόσο, έχει πετύχει και κάτι που τουλάχιστον για εκείνον και για την πορεία του στην προπονητική, είναι αξιοσημείωτο. Λατρεύεται από τους ποδοσφαιριστές του και αυτή την εκτίμηση είχε πολλά χρόνια να την αισθανθεί. Δεν πρόλαβε να την νιώσει και τη κάνει ισχυρή στην Τότεναμ, ενώ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... είχαν διαλυθεί τα πάντα.

Ναι μεν ξέρει πως απολαμβάνει ακόμα την αγάπη και τον σεβασμό του Ζλάταν, αλλά και των θρύλων της Τσέλσι, όμως, οι σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές του ήταν πάντοτε... εκρηκτικές.

Αυτό φαίνεται προς το παρόν να μην υφίσταται στην Ρόμα, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να βγάζουν όλοι φωτογραφίες μαζί του και μάλιστα, ο Μαντσίνι τον πήρε σηκωτό και τον πήγε μπροστά στους οπαδούς για να πανηγυρίσουν μαζί!

Mancini carrying mourinho and running towards the fans 💀 pic.twitter.com/2oPMvzGnoF