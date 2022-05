Τα... προεόρτσια του μεγάλου τελικού του Europa Conference League περιελάμβαναν μάχες οπαδών στα Τίρανα, συγκρούσεις με την Αστυνομία και δεκάδες συλλήψεις ταξιδιωτών...

Οι φίλοι των Ρόμα και Φέγενορντ έκαναν πολύ κακή τη βραδιά της Τρίτης, την παραμονή της μεγάλης αναμέτρησης στο Arena Kombetare, όπου οι ομάδες θα διεκδικήσουν το πρώτο Europa Conference League.

Ιταλοί και Ολλανδοί ενεπλάκησαν, ενώ, σημειώθηκαν συγκρούσεις και με την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε 60 συλλήψεις. Από αυτές, οι 48 αφορούσαν Ιταλούς και οι 12 Ολλανδούς.

Αναφέρεται ότι τραυματίστηκαν περί τα 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 4 Αλβανών και 12 αστυνομικών, ενώ, 12 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Total last night in Tirana:

Arrested: 60 (48 Italians, 12 dutch)

Injured: 20 (12 policemen, 4 Albanians, 3 Italians, 1 Dutchman)

In hospital: 12 (no info on nationality)



