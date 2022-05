Μουρίνιο: «Πλέον κάνω πλάκα με την πρόκριση στον τελικό και την απόλυση» (vid)

Σε μια από τις πιο ώριμες φάσεις της ζωής και της καριέρας του θεωρεί πως βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο που πλέον κάνει χιούμορ με το γεγονός πως απολύθηκε πριν παίξει σε τελικό διοργάνωσης όταν βρισκόταν στην Τότεναμ.

Ο νυν τεχνικός της Ρόμα κατάφερε στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο της Αιώνιας πόλης να οδηγήσει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του νεοσύστατου Europa Conference League και άρχισε την πλάκα πως... εύχεται να μην απολυθεί, όπως του έχει συμβεί στο παρελθόν.

Ο Πορτογάλος είχε απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ μερικές μέρες πριν από τον τελικό του LeagueCup, όπου τα «σπιρούνια» εν τέλει ηττήθηκαν από την Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ».

«Βρίσκομαι σε μια ώριμη περίοδο στη ζωή και την καριέρα μου. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα, αποδέχομαι τα πράγματα όπως συμβαίνουν και όπως έρχονται. Κάθε φορά που μιλάω με Άγγλους δημοσιογράφους κάνω πλάκα ότι αν καταφέρω να βρεθώ σε έναν τελικό μακάρι να μην απολυθώ.

Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε πολλούς προπονητές και συνέβη σε εμένα. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για την Τότεναμ. Τους εύχομαι τα καλύτερα, ακόμα και στον κ.Λέβι. Όμως, ήταν περίεργο αυτό που συνέβη. Ωστόσο, μου άνοιξε την πόρτα για να έρθω στη Ρόμα και είμαι χαρούμενος» σχολίασε ο Μουρίνιο.

🗣 "Every time I speak with English journalists, I always come with the joke I qualify to the final, I hope not to be sacked this time. It's something that doesn't happen to many coaches." 🤣



Jose Mourinho says he has no regrets or bad feelings towards Tottenham and "Mr Levy" pic.twitter.com/JTSg7ccMmx