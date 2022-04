O 9χρονος Λέανδρος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μέσω της παγκόσμιας καμπάνιας «Μία μπάλα για όλους», στην Τούμπα και με την παρουσία του έστειλε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο μήνυμα.

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα. Και το χθεσινό μας κέρδος είναι ότι ο Λέανδρος έζησε μια όμορφη εμπειρία και είδε την ομάδα του με τα μάτια της ψυχής του. Από εδώ και πέρα θα είναι κοντά μας συνέχεια…», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε το βράδυ της Πέμπτης (14/4) ο 9χρονος Λέανδρος στην κατάμεστη Τούμπα.

Η UEFA Foundation for Children επέλεξε την πηγή έμπνευσης του δημιουργού της μοναδικής μπάλας και για παιδιά με οπτική αναπηρία, να τοποθετήσει τη μπάλα του προημιτελικού αγώνα για το UEFA Conference League ΠΑΟΚ – Μαρσέιγ στο ειδικό βάθρο.

Ο 9χρονος Λέανδρος, περπάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων και δέχτηκε τα δώρα των εκπροσώπων της UEFA.

Ο Λέανδρος φώναξε «Γκολ» και μυρίστηκε ότι με τη μπάλα που ακούμπησε πρώτος, θα σκοράρει ποδοσφαιριστής!

Leandros was our special guest last night and every night he wants from now on. He's a member of our family. #PAOK

#MoreThanFootball pic.twitter.com/DE9akKO3Rp