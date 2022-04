Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό promo βίντεο για την αποψινή (14/04, 22:00) μάχη της ομάδας με την Μαρσέιγ, χαρακτηρίζοντας την βραδιά ως μεγάλη, τόσο για τον σύλλογο, όσο και για την Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει το ματς της... ζωής του απέναντι την Μαρσέιγ για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του Conference League (14/04, 22:00, Live Gazzetta από την Τούμπα παρέα με τη Novibet, CosmoteSport 2HD), με στόχο την εξασφάλιση του εισιτήριου για τα ημιτελικά του θεσμού.

Οπως είναι λογικό όλη η πόλη, κινείται στους ρυθμούς του αποψινού αγώνα κι έτσι η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό promo βίντεο, χαρακτηρίζοντας την βραδιά ως μεγάλη, τόσο για τον σύλλογο, όσο και για την Θεσσαλονίκη.

A special night for the club and the city #PAOK #Reloaded #UECL #PAOKOM pic.twitter.com/fOskhWii27