Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι για το παιχνίδι με την Μαρσέιγ την Πέμπτη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου.

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η Τούμπα την Πέμπτη (14/04, 22:00, Live Gazzetta, CosmoteSport 2HD) για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μαρσέιγ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Conference League.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης στις 12:00, ωστόσο η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πριν από μερικά λεπτά πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες!

🎟️#Tickets Tickets sold out for the game against @OM_English at Toumba Stadium #PAOKOM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/JaIncYgK4n