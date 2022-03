Ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την πρόκριση της Ρόμα στα προημιτελικά του Europa League, έριξε τη σπόντα του για την Λάτσιο ενόψει του επικειμένου ντέρμπι της αιώνιας πόλης.

Ο Τάμι Έιμπραχαμ γλίτωσε τη Ρόμα από την «παγίδα» της παράτασης κόντρα στη Φίτεσε και με γκολ στο 90+1' (1-1) έστειλε τους «τζιαλορόσι» μιαν ώρα αρχύτερα στους «8» του Conference League.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εικόνα που έδειξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην ολλανδική ομάδα, ενώ φρόντισε να ζεστάνει ακόμα περισσότερο το κυριακάτικο Derby della Capitale.

Κι αυτό διότι όπως είπε, την ώρα που η Ρόμα έπαιζε την πρόκρισή της στην Ευρώπη, οι παίκτες του Μαουρίτσιο Σάρι ξεκουράζονταν «καπνίζοντας τσιγάρα στα σπίτια τους», από τη στιγμή που δεν έχουν πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

«Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη, δεν παίξαμε για την ισοπαλία. Είχαμε λίγες ημέρες στη διάθεσή μας να δουλέψουμε για το ματς, όμως το προετοιμάσαμε για να πάρουμε τη νίκη. Η Φίτεσε έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και λυπάμαι για αυτούς αλλά έτσι είναι τα νοκ-άουτ παιχνίδια, ο ένας περνάει και ο άλλος πάει σπίτι του.

Αξίζαμε την πρόκριση από τη συνολική εμφάνιση και στα δύο ματς. Είμαι ευχαριστημένος που περάσαμε στην επόμενη φάση αλλά δεν είμαι από το γεγονός ότι εμείς παίξαμε και η Λάτσιο σε αντίθεση με εμάς ήταν στο σπίτι.

Απόψε ο Σάρι είναι στο σπίτι και καπνίζει και εγώ θα πάω τώρα στο σπίτι μου για να ξεκουραστώ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ντέρμπι», τόνισε χαρακτηριστικά ο «Special One».

The video of Mourinho talking about Sarri. He even used hand gesture for the cigarette😅😅 Never change, Jose! pic.twitter.com/XoWE2O9w0r