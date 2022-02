Με τον Αντόνιο Τσόλακ στην κορυφή της επίθεσης και τους Βιεϊρίνια-Μπίσεσβαρ ρίχνεται ο ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης απέναντι στη Μίντιλαντ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ποντάροντας στην εμπειρία και την προσωπικότητα των δύο ποδοσφαιριστών.

Στην ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τον αποψινό τελικό κόντρα στη Μίντιλαντ, επιστρέφει ο Λευτέρης Λύρατζης στο δεξιό άκρο της άμυνας, ο Χοσέ Κρέσπο στο κέντρο δίπλα στον Ίνγκι Ίνγκασον, ο Γιάσμιν Κούρτιτς, και ο Ντάγκλας Αουγκούστο ως επιτελικός μέσος.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Αντόνιο Τσόλακ, λόγω του τραυματισμού του Τσούμπα Άκπομ.

Αναλυτικά οι έντεκα του ΠΑΟΚ που θα ξεκινήσουν είναι οι:

Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ, Τσόλακ.

#Starting11 Our starting line up against @fcmidtjylland at Toumba Stadium #PAOKFCM #UECL @europacnfleague #PreGame pic.twitter.com/dUO8m820NR