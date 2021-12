ΠΑΟΚ: Οι έντεκα του Λουτσέσκου για τον «τελικό» με τη Λίνκολν (vid)

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αποψινό ευρωπαϊκό «τελικό» του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λίνκολν για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa Conference League.

Με δεδομένες τις πολλές απουσίες και τα προβλήματα με τον Covid που αντιμετωπίζει, αλλά και σε μια προσπάθεια να αλλάξει πράγματα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου την παραμονή του αγώνα με τη Λίνκολν προανήγγειλε «τρεις ή τέσσερις αλλαγές» και αυτό γίνεται πράξη με την παρουσία των Κρέσπο, Μιχάι και Μουργκ στο αρχικό σχήμα, με το οποίο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την αποψινή αναμέτρηση.

O Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια με την τετράδα μπροστά του να αποτελείται από τους Τέιλορ(δεξιά), Κρέσπο, Μιχάι στο κέντρο και Σίντκλεϊ (αριστερά).

Οι Σβαμπ και Κούρτιτς θα κινούνται στη μεσαία γραμμή ως εσωτερικοί χαφ, με τους Α. Ζίβκοβιτς και Μουργκ στα δύο «φτερά» της επίθεσης, τον Καντουρί σε ρόλο επιτελικού μέσου και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

#Starting11 Our starting line up against @LincolnRedImps at Toumba Stadium #PAOKLRI #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/XHgRDln4M5