ΠΑΟΚ: Από σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Λίνκολν

Η αποστολή της Λίνκολν «πέταξε» από το Γιβραλτάρ και το απόγευμα αναμένεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (9/12 – 22:00) στην Τούμπα.

Η απόσταση και το σχετικά μεγάλο χρονικά ταξίδι, διάρκειας τεσσάρων ωρών, φέρνει τη Λίνκολν στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Conference League.

H αποστολή της ομάδας από το Γιβραλτάρ αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης (7/12) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η προγραμματισμένη αναχώρηση της είναι για το πρωί της Παρασκευής (10/12).

Η Λίνκολν θα προπονηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (8/12) στο γήπεδο της Τούμπας, όπως ορίζει το πρωτόκολλο της UEFA.

The Imps are off to Greece for the last game of the @europacnfleague against @PAOK_FC on Thursday! With complimentary guests! @kevinsalsa50#traveling #photography pic.twitter.com/33humsAUu4