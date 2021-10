ΠΑΟΚ: Ηττα στο ντέρμπι για την Κοπεγχάγη! 

Νέα ήττα για την Κοπεγχάγη, αυτή τη φορά στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με 2-1 από τη Μπρόντμπι.

Επηρεασμένη από την ήττα από τον ΠΑΟΚ και με τεράστια κενά στον άξονα, η Κοπεγχάγη ηττήθηκε 2-1 στο ντέρμπι της Δανίας. Οι απουσίες των Ζέκα, Φαλκ έπαιξαν σημαντικό ρόλο, μιας και η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική. Πλέον, η αντίπαλος του «Δικεφάλου» βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και στο 23ο λεπτό άνοιξαν το σκορ. Λάθος στο κέντρο, εξαιρετική αντεπίθεση και ο Φρέντρουπ άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Γκραμπάρα σε δυο περιπτώσεις κράτησε την ομάδα του στο «κόλπο».

Η Κοπεγχάγη μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη και είδε τον Στάγκε να σκοράρει στο 48'. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από VAR! Η Μπρόντμπι απάντησε και στο 58' ο Μάχσο πέτυχε το 2-0. Η Κοπεγχάγη μπήκε στο ματς στο 64' με τον Βίντ, όμως, δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και να ισοφαρίσει.

That was fun. Can't feel my feet from the cold, but still fun. FCK 2-1 Brøndby#fckbif #fcklive pic.twitter.com/s5LtxM1K8g