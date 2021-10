Ρόμα: Οι εξαγριωμένοι οπαδοί δεν δέχτηκαν τη συγγνώμη των παικτών μετά τον διασυρμό (vids)

Οι οπαδοί της Ρόμα που ταξίδεψαν στη Νορβηγία, δεν δέχθηκαν τη συγγνώμη των παικτών για τον διασυρμό από την Μπόντο Γκλιμτ.

Η Ρόμα γνώρισε βαριά ήττα με 6-1 από την Μπόντο Γκλιμτ, για την 3η αγωνιστική του Conference League. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη σε εύρος ήττα της προπονητικής καριέρας του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος στις δηλώσεις του πέταξε το «μπαλάκι» στην ανεπαρκή ποιότητα της ομάδας που κατέβασε.

Οι 400 φίλοι των «τζιαλορόσι» που έκαναν το μακρινό ταξίδι από την Ιταλία για τη Σκανδιναβία δεν μπορούσαν να πιστέψουν το γεγονός ότι η ομάδα τους ηττήθηκε και μάλιστα με τόσο μεγάλο σκορ.

Από την πλευρά του οι ποδοσφαιριστές της Ρόμα κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα που ήταν συγκεντρωμένοι οι οπαδοί της ομάδας, για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά εισέπραξαν μια μεγαλοπρεπέστατη άρνηση! Οι οπαδοί τους ζήτησαν να φύγουν από μπροστά τους με διάφορα «γαλλικά» και έντονες χειρονομίες, δείχνοντας την δυσαρέσκεια και την οργή που είχαν μετά το τέλος του αγώνα.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Ρόμα, Λορέντζο Πελεγκρίνι, θέλησε να τους πετάξει τη φανέλα ως δώρο, αλλά οι φίλοι των Ρωμαίων αρνήθηκαν να τη δεχθούν.

Big big respect to those fans for refusing Pellegrini’s shirt pic.twitter.com/HVTSwrYG5M

The AS Roma fans who travelled to Norway confronted the players after Roma lost 6-1 to Bodo/Glimt pic.twitter.com/Td30lt39jG