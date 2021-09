Πάτησε στο Γιβραλτάρ ο ΠΑΟΚ (pic)

H αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο Γιβραλτάρ, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa Conference League.

Μετά από ένα ταξίδι περίπου 3,5 ωρών η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο Γιβραλτάρ, το μικρό κρατίδιο των 36.000 κατοίκων, με το αεροδρόμιο να βρίσκεται πολύ κοντά στο «Victoria Stadium», εκεί όπου ο «Δικέφαλος» θα παίξει την Πέμπτη (16/9-19:45) απέναντι στη Λίνκολν.

Οι «ασπρόμαυροι» φτάνοντας, λίγο μετά τις 22.00, στο μικρό αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ αντίκρυσαν στο βάθος το γήπεδο, όπου θα φιλοξενηθεί το ματς της πρεμιέρας των ομίλων του Europa Conference League.

Pitch view landing in Gibraltar You can see stadium lights in the back @europacnfleague #UECL #PAOK pic.twitter.com/pbEXzknXrW