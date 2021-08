O ΠΑΟΚ «πέταξε» για Κροατία (pics)

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με πτήση τσάρτερ και προορισμό την πόλη της Ριέκα ενόψει της αυριανής ρεβάνς για τα Playoffs του Europa Conference League.

Με 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή του ο ΠΑΟΚ αναχώρησε πριν από λίγο από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκη για την Κροατία, όπου το βράδυ της Πέμπτης (21:00 – OPEN TV) θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας.

O Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πάρει μαζί του στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδας τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Πασχαλάκης, Ταλιχμανίδης, Μπαλωμένος, Τέιλορ, Κρέσπο, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Λύρατζης, Εσίτι, Αουγκούστο, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Καγκάβα, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Λάμπρου, Α.Ζίβκοβιτς , Κούτσιας, Σφιντέρσκι.

