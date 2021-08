Η πρώτη οικολογική φανέλα του ΠΑΟΚ (vid)

Από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια είναι κατασκευασμένες οι νέες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, όπως γνωστοποίησε με βίντεο στα social media.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα, κόντρα στην Μποέμιαν (3/8-21:45) στην Dublin Arena, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με τους ιθύνοντες της ομάδας να προχωρούν σε αποκαλύψεις για τη νέα φανέλα.

Συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι η τέταρτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν θα έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς έχει δημιουργηθεί από πλαστικά μπουκάλια και ανακυκλώσιμα υλικά. Φυσικά, αποτελεί την πρώτη φανέλα του ΠΑΟΚ φιλική προς το περιβάλλον.

Our first environmental friendly shirt! Made out of recycled plastic bottles. PAOK x @MacronSports 4 the planet #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/l19kkfyiRg