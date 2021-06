Βέλεζ - Κολερέιν: Το προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων της ΑΕΚ

Mε στόχο να πάρει την πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο της νεοσύστατης διοργάνωσης η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη στις 22 και 29 Ιουλίου με την Βελέζ Μόσταρ από την Βοσνία ή την Κολερέιν από την Βόρεια Ιρλανδία. Διαβάστε το προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει Τον νικητή του ζευγαριού Βέλεζ (Βοσνία) ή Κολερέιν (Β.Ιρλανδία) και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ των δύο αντιπάλων. Το πρώτο παιχνίδι η Ένωση θα κληθεί να το δώσει μακριά από την έδρα της στις 22 Ιουλίου και στις 29 Ιουλίου θα είναι γηπεδούχος.

Η Βελέζ ιδρύθηκε το 1922 στο Μόσταρ της Βοσνίας ενώ είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό λόγω του Ντούσαν Μπάγεβιτς όπου και αγωνίστηκε αλλά υπήρξε και προπονητής. Για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια η Βελέζ Μόσταρ θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μιας και η τελευταία της συμμετοχή ήταν τη σεζόν 88/89, όταν και κατάφερε να φτάσει μέχρι τους «16» του τότε UEFA Cup, αποκλείοντας τον ΑΠΟEΛ και την Μπελενένσες.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει και το εμπόδιο της σκωτσέζικης Χαρτς, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό. Σήμερα η Βελέζ πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Βοσνίας, τερματίζοντας μάλιστα στην τρίτη θέση τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, για να φτάσει εδώ που βρίσκεται, η βοσνιακή ομάδα πέρασε από «Γολγοθά». Το 2015 γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς γνώρισε τον υποβιβασμό, ούσα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Παρέμεινε στην δεύτερη κατηγορία για τρία χρόνια, μιας και δεν κατάφερε να προβιβαστεί ξανά στην πρώτη κατηγορία της Βοσνίας. Τη σεζόν 2015/16 τερμάτισε την 11η θέση, ενώ την 16/17 πάλεψε για την άνοδο αλλά κατέλαβε την 3η θέση. Τελικά, η Βελέζ κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την «Premijer Liga» πέρυσι, τη σεζόν 19/20, κατακτώντας το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς κατέλαβε την 3η θέση, τερματίζοντας στο -6 από την πρωταθλήτρια Βοσνίας, Μπάνια Λούκα. Μεγάλος παράγοντας που κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά η ομάδα ήταν ο Όμπρεν Τσβιγιάνοβιτς.

Ο 26χρονος αριστερός εξτρέμ πέτυχε 11 γκολ και 1 ασίστ σε 27 συμμετοχές. Ως σύλλογος μετράει 4 τίτλους. Δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας το 80/81 και το 85/86 και δύο τίτλους πρωταθλήματος όταν αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία. Στο τιμόνι της Βελέζ βρίσκεται ο Φέτζα Ντούντιτς από το 2019. Μόλις στα 38 του χρόνια ο Βόσνιος προπονητής ανέλαβε τα ηνία, όταν η ομάδα βρέθηκε και πάλι στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας πρωταθλήματος. Εως τώρα την έχει οδηγήσει σε 27 νίκες, 18 ισοπαλίες και 10 ήττες. Η Βέλεζ αγωνίζεται στο «Stadion Rođeni» χωρητικότητας 7.000 και για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες του το 1995.

Το 1927 η Κόλερεϊν ιδρύθηκε στην επαρχία της Βόρειας Ιρλανδίας όπου και πήρε το όνομα η ομάδα. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως δεν πρόκειται για μία επαγγελματική ομάδα καθώς χαρακτηρίζεται ως ημι-επαγγελματική. Γι’ αυτό άλλωστε και οι πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση δεν είναι και πολλές, παρά το γεγονός ότι έχει μετρήσει αρκετές συμμετοχές σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η μεγαλύτερη της νίκη ήταν τη περυσινή σεζόν όταν έβγαλε εκτός Europa League την Μάριμπορ στα πέναλτι. Ωστόσο, το έργο της στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωση δεν συνεχίστηκε καθώς αποκλείστηκε από την Μάδεργουελ. Μέχρι τώρα μετράει μόλις 5 νίκες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ συνολικά έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα το 1974 και 6 Κύπελλα με το τελευταίο να είναι το 2018.

