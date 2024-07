Έρευνα του πανεπιστημίου Λάνκαστερ ανέδειξε πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει καταλύτης στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Αγγλία!

«Φοβόμουν ότι θα ερχόταν σπίτι και θα με σκότωνε». Για την Έμα Άρμστρονγκ επιζήσασα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, το ποδόσφαιρο από ευχάριστο χόμπι και διασκέδαση μετατράπηκε σε κάτι που ακόμη και 11 χρόνια μετά έχει αφήσει τα σημάδια του.

Η Έμα από κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας σε ομάδα της Premier League έγινε κάποια που αποφεύγει ενεργά το παιχνίδι και προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό λόγω της συσχέτισης του ποδοσφαίρου με όσα βίωσε.

Το ποδόσφαιρο είναι αναπόφευκτο, ειδικά όταν η Αγγλία συμμετέχει σε ένα μεγάλο τουρνουά, και έχει διαρκή αντίκτυπο πολύ πέρα από το αν η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πετύχει ή αποτύχει, σημειώνει σε ρεπορτάζ της «Indepedent».

Η οργάνωση Solace Women's Aid επικαλείται έγγραφο που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2013 από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ, σύμφωνα με το οποίο οι αναφορές για ενδοοικογενειακή κακοποίηση αυξάνονται κατά 38% όταν η εθνική ομάδα της Αγγλίας χάνει σε μεγάλο τουρνουά.

Οι Αρχές του Ουόρουικσαιρ παροτρύνουν τα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να ζητήσουν βοήθεια. Η αστυνομία δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της για την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων όλων των μορφών κακοποίησης.

Οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης φέρονται να αυξάνονται κατά 38% όταν η Αγγλία χάνει έναν αγώνα και κατά 26% όταν κερδίζει ή φέρνει ισοπαλία, σημειώνει και το Warwickshire County Council.

Ενώ ερευνητές του Warwick Business School ανακάλυψαν το 2022 ότι η κακοποίηση και η βία από τους συντρόφους αυξήθηκε κατά 47% την ημέρα που η Αγγλία κέρδιζε έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το I Choose Freedom, η φιλανθρωπική οργάνωση της οποίας η Έμα είναι πλέον διευθύνουσα σύμβουλος, έχει δει αύξηση των παραπομπών από την έναρξη του Euro από 29 τις δύο εβδομάδες πριν από τις 14 Ιουνίου, σε 43 τις δύο πρώτες εβδομάδες του τουρνουά.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι η αιτία της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά για πάρα πολλούς αποτελεί καταλύτη.

