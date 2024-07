Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για την έκβαση του τελικού του EURO 2024 ανάμεσα σε Αγγλία και Ισπανία και ξέσπασε κλωτσώντας ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία, η Φούρια Ρόχα πανηγύρισε το 4ο ευρωπαϊκό της και τα Τρία Λιοντάρια έμειναν για ακόμα μια φορά στη... λίστα αναμονής για έναν τίτλο.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ στον οποίο εναπέθεταν τις ελπίδες τους οι Άγγλοι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα και την απογοήτευσή του για το τελικό αποτέλεσμα. Την πλήρωσαν τα ψυγεία των νερών που βρίσκονταν στους πάγκους των ομάδων, τα οποία κλώτσησε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.

🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham couldn't hold in his frustration after England lost the #EURO2024 final... pic.twitter.com/FWTQ1nCUeN