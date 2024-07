Οι επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για το μεγάλο τελικό του EURO 2024, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία.

Μετά την ενδεκάδα της Ισπανίας πλέον γνωρίζουμε και τις επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για την αρχική σύνθεση της Αγγλίας για τον τελικό του EURO 2024 (14/7, 22:00 - ΕΡΤ1HD) στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Μοναδική έκπληξη η επιστροφή του Λουκ Σο στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντί του Τρίπιερ. O αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα των Τριών Λιονταριών μετά από 13 μήνες.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα παρατάξει τα Τρία Λιοντάρια με 3-4-2-1. Ο Πίκφορντ στην εστία, με τους Γουόκερ, Στόουνς, Γκουέχι στην τριάδα των στόπερ. Δεξιά ο Σάκα και αριστερά ο Σο. Μέινου και Ράις θα είναι στον άξονα, ενώ οι Μπέλινγκχαμ και Φόντεν θα είναι περιφερειακά του Χάρι Κέιν.

Your #ThreeLions for the final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/89vFVGLfZW