Η Αγγλία ετοιμάζεται για τον τελικό του EURO 2024 απέναντι στην Ισπανία (14/07, 22:00), με την Κυριακή να είναι αποδεδειγμένα η... μέρα της, υπό τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Το Βερολίνο και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζονται για τον τελικό του EURO 2024 (14/07, 22:00). Ισπανία και Αγγλία έρχονται αντιμέτωπες με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο και τα Τρία Λιονάρια έχουν έναν παραπάνω λόγο για να ελπίζουν σε κατάκτηση.

Ποιος είναι αυτός; Η Αγγλία, υπό τις οδηγίες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, έχει το υψηλότερο ποσοστό σε νίκες στις αναμετρήσεις που έχει δώσει τις Κυριακές. Συνολικά, μετράει 14 νίκες σε 17 παιχνίδια, ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 82.4%, υψηλότερο από κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας και, φυσικά, αήττητο.

82% - England have won 82.4% of their Sunday matches under Gareth Southgate (P17 W14), their highest win percentage on any of the seven days of the week under him. Best. pic.twitter.com/JhF5572p1F