Οι οπαδοί των Άγγλων έχουν ξεχυθεί στους δρόμους του Λονδίνου κι έχουν κάνει... κόκκινο το κέντρο της πόλης, λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού του EURO 2024 ανάμεσα στα Λιοντάρια του Σάουθγκεϊτ και την Ισπανία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του EURO 2024 έχει ξεκινήσει, με τους Άγγλους να ετοιμάζονται για τη μεγάλη «μάχη» της εθνικής τους ομάδας κόντρα στην Ισπανία.

Τα πανηγύρια στο Νησί έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στο κέντρο του Λονδίνου και στην πλατεία Λέστερ προκειμένου να δει τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και τους παίκτες του να φέρνουν το τρόπαιο για πρώτη φορά... σπίτι.

Ο φίλαθλοι των Λιονταριών κατέβηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας με καπνογόνα και ήδη έχουν ξεκινήσει το πάρτι με τους περισσότερους αστυνομικούς να μαζεύουν από το έδαφος αμέτρητα μπουκάλια μπύρας.

Ισχυρά είναι τα μέτρα προστασίας στην περιοχή προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια σε περίπτωση που ξεφύγει η κατάσταση.

Currently in Leicester Square where in advance of #EnglandSpain the met officers are mostly placing cans of beer and cider into bins pic.twitter.com/W7O3DjMk5X