Προ των πυλών είναι ο τελικός του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία, με τους φιλάθλους των Τριών Λιονταριών κάνουν «χαμό» στο Βερολίνο με Γερμανό αστυνομικό που τους δίνει ρυθμό!

Η Αγγλία και η Ισπανία έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του EURO 2024, όπου τα Τρία Λιοντάρια «φλερτάρουν» με την κατάκτηση του πρώτου τους EURO και η Ρόχα του Ντε Λα Φουέντε σε περίπτωση νίκης θα στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία της.

Στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας επικρατεί ένα «χάος» με τους Άγγλους που έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και έχουν στήσει το δικό τους πάρτι!

Μέρος των πανηγυρισμών έγινε και Γερμανός αστυνομικός που έδινε ρυθμούς στους «τρελαμένους» Άγγλους που έχουν «πλημυρίσει» το Βερολίνο!

This German police man is absolutely loving it with the English today, getting the crowd going. Everyone is having a brilliant time!



The mainstream media should be showing this everywhere, it’s great to see! pic.twitter.com/8pzFAkheOO