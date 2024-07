Λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία τρελαμένοι φίλοι των Τριών Λιονταριών προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, καθώς έσπρωξαν όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Την Κυριακή στον τελικό του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία (14/7, 22:00, ΕΡΤ 1) τα «λιοντάρια» του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και η Ρόχα του Ντε Λα Φουέντε θα βρεθούν αντιμέτωπες για την κατάκτηση του τουρνουά.

Με την πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» στον τελικό δημιουργήθηκε... χάος και το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνο θα είναι στα χρώματα της Αγγλίας, αφού υπολογίζεται ότι 50.000 οπαδοί της ομάδας θα βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν την εθνική τους να μάχεται για την κατάκτηση του πρώτου της EURO.

Το πάρτι όμως για τους Βρετανούς έχει ξεκινήσει πριν τον τελικό, με τους οπαδούς των Τριών Λιονταριών να κάνουν το δικό τους «χαμό» στη γερμανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα τρελαμένοι φίλοι των Άγγλων προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, καθώς έσπρωξαν όχημα το οποίο ήταν φορτωμένο με μπύρες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας!



Just watched some England Fans crash a car in Berlin 🤣#EURO2024 pic.twitter.com/LJ67JEcl3C