Ο Χάρι Κέιν είναι σύμφωνα με τον Γκάρι Νέβιλ ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας και επιβάλλεται να ξεκινήσει βασικός στον τελικό του EURO 2024.

Η εθνική Αγγλίας προετοιμάζεται για τον πρώτο της τελικό μεγάλου τουρνουά επί ξένου εδάφους [σε επίπεδο ανδρών] εναντίον της Ισπανίας αυτή την Κυριακή (14/07) με τον Κέιν να οδηγεί τη χώρα του στο τουρνουά του Βερολίνου.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου εξακολουθεί να είναι ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τρία γκολ και έχει ανεβάσει τον αριθμό των τερμάτων της καριέρας του σε διεθνή νοκ άουτ ματς στα εννέα - που είναι περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο παίκτη στην ιστορία.

Και ο Γκάρι Νέβιλ πιστεύει ότι η αλάνθαστη ικανότητα του Κέιν να προσφέρει για την Αγγλία θα δημιουργήσει φόβο στο στρατόπεδο της Ισπανίας.

«Μίλησα με τον Γουέιν Ρούνεϊ πριν από τέσσερις ή πέντε εβδομάδες πριν ξεκινήσει το τουρνουά και είπε ότι ο Χάρι Κέιν είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας», είπε ο Νέβιλ στο Sky Sports News. «Αυτό είναι τεράστιος έπαινος από κάποιον με την εμπειρία του Ρούνεϊ. Δεν θα τολμούσα να διαφωνήσω μαζί του. Ο Χάρι Κέιν ήταν απολύτως συγκλονιστικός. Πάντα τον έλεγα "χρυσό" όταν ήταν στην Τότεναμ, απλά ξέρεις καλά ότι θα σου προσφέρει. Είναι ένας συμπαγής χαρακτήρας. Πιστεύω ότι είναι προφανώς κάτω από τα στάνταρντ του σε αυτό το τουρνουά, φαίνεται ότι κουβαλάει κάτι και δεν θα με εξέπληξε καθόλου αν σε μια ή δύο εβδομάδες αποκαλυφθεί ότι είχε προβλήματα κατά τη διάρκεια του τουρνουά».

