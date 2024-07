Οι Ισπανοί δεν έχουν ξεχάσει τα καμώματα του Κόουλ Πάλμερ στον περσινό τελικό του EURO U21 και θέλουν... εκδίκηση.

Το μεγάλο ραντεβού του φετινού τελικού του EURO 2024 έκλεισε. Ισπανία - Αγγλία. Η «Φούρια Ρόχα» κατάφερε να επικρατήσει και της Γαλλίας, με τον Γιαμίν Γιαμάλ να βγάζει... μάτια και να στέλνει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του Βερολίνου.

Εκεί θα βρει την Αγγλία η οποία σε ένα ακόμα ματς «θρίλερ», επικράτησε στις καθυστερήσεις της Ολλανδίας και τσέκαρε τη δική της θέση για το βράδυ της 14ης του Ιούλη. Μια βραδιά η οποία θα είναι ιστορική ανεξάρτητα με το που θα πάει η κούπα. Από τη μια η Ισπανία, η οποία εάν καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις EURO, φτάνοντας στις τέσσερις και αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς.

Στο στρατόπεδο της Ισπανίας πάντως δεν έχουν ξεχάσει τα καμώματα του Κόουλ Πάλμερ. Το περασμένο καλοκαίρι, Ισπανία και Αγγλία τέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό του EURO U21 όπου τα «τρία λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 και κατέκτησαν τον τίτλο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το είχε πετύχει ο άσος της Τσέλσι ο οποίος μετά το τέρμα του κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της «Φούρια Ρόχα» και προκάλεσε με τον πανηγυρισμό του.

Cole Palmer already has a rocky history with Spain. Last summer at the under-21 Euros, Palmer celebrated in front of the Spanish bench after scoring against them in the final, causing an incident which saw Ashley Cole sent off. #Euro2024 #England #Spain pic.twitter.com/Hxg5mmc4DS

Μια κίνηση η οποία έφερε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας ήταν και ο Άλεξ Μπαένια ο οποίος βρίσκεται και στην αποστολή της «Φούρια Ρόχα» στο φετινό EURO, ενώ «παρών» ήταν και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Μιγκέλ Άνχελ.

Spain national team has not forgotten Cole Palmer’s attitude in the last final of the Under-21 Euros. After scoring, he celebrated in front of the bench.



The most vocal was Alex Baena [who will also be playing alongside him in Berlin] who went straight to him to criticise his… pic.twitter.com/7aCsH3ksnW