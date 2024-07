Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον ώμο από τον Νοέμβρη και μετά τον τελικό του EURO 2024 αναμένεται να αποφασίσει μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το ενδεχόμενο της επέμβασης.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι ένας από τους ήρωες της Αγγλίας στο EURO 2024. Μπορεί ο Άγγλος σταρ να μην έχει πιάσει τα επίπεδα απόδοσης που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της σεζόν ωστόσο οι δικές του στιγμές, με αποκορύφωμα το «ψαλιδάκι» με τους Σλοβάκους, έχουν αποδειχθεί καταλυτικές στην πορεία της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ προς τον μεγάλο τελικό του Βερολίνου.

Γίνεται αντιληπτό ωστόσο ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον ώμο ο Μπέλινγκχαμ τον περιορίζει αρκετά. Αυτό φαίνεται και από την εικόνα του στα γήπεδα της Γερμανίας καθώς ο Άγγλος σταρ δείχνει πολλές φορές άβολα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπέλινγκχαμ τραυματίστηκε στον ώμο στις αρχές του περασμένου Νοέμβρη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο 20χρονος υπέστη εξάρθρωση ώμου, με αποτέλεσμα από τότε να αγωνίζεται με ενοχλήσεις και ειδικό νάρθηκα. Σύμφωνα με το «Relevo» η κατάσταση του Μπέλινγκχαμ δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά και ο Άγγλος εξακολουθεί να αγωνίζεται με ενοχλήσεις και με τον ειδικό νάρθηκα και στα γήπεδα της Γερμανίας στο EURO 2024.

Ο Άγγλος σταρ βρίσκεται παράλληλα σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της Ρεάλ όσον αφορά το θέμα της ενδεχόμενης επέμβασης. Οριστική απόφαση ακόμα δεν υπάρχει ωστόσο δεν θα αργήσει να παρθεί. Εάν ο Άγγλος αποφασίσει μαζί με τους γιατρούς της Ρεάλ να κάνει το χειρουργείο τότε θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μπέλινγκχαμ δεν έχει αποφασίσει ακόμα οριστικά, καθώς σε περίπτωση που κάνει την επέμβαση τότε αυτομάτως θα τεθεί νοκ άουτ μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.

