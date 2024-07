Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί όσον αφορά το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία, με τα πλάνα της φάσης να δείχνουν επαφή του Μπουκαγιό Σακά με το χέρι πριν ο Φέλιξ Τσβάιερ καταλογίσει πέναλτι υπέρ των «τριών λιονταριών».

Το όνειρο του... It's coming home έμεινε ζωντανό. Η Αγγλία κατάφερε να κάνει μια ακόμη ανατροπή και με γκολ του Όλι Γουότκινς στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της Ολλανδίας και εξασφάλισε την παρουσία της σε τελικό EURO για δεύτερη σερί διοργάνωση.

Οι Ολλανδοί πάντως έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Γερμανού, Φέλιξ Τσβάιερ. Κυρίως με την απόφαση του πέναλτι από όπου ήρθε και η ισοφάριση των Άγγλων. Μια φάση που η αλήθεια είναι πως δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Όχι λόγω του μαρκαρίσματος του Ντάμφρις, όσο λόγω της επαφής που είχε με το χέρι ο Μπουκαγιό Σακά πριν φτάσει η μπάλα στον Κέιν.

Όπως φαίνεται από τα σχετικά πλάνα, ο Άγγλος εξτρέμ έχει βρει την μπάλα με το χέρι πριν αυτή στρωθεί στα πόδια του Κέιν ο οποίος στην προσπάθεια του να σκοράρει δέχτηκε μαρκάρισμα από τον Ντάμφρις, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πέναλτι της ισοφάρισης.

According to the Swedish ex-referee Jonas Eriksson it should be handball x 2 on Saka before the penalty. No penalty pic.twitter.com/MiwXFSLBIw