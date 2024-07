Σε μεγάλα κέφια είναι οι φίλαθλοι της Αγγλίας πριν από το ματς με την Ολλανδία (10/07, 22:00), οι οποίοι έκαναν κέφι με Γερμανό αστυνομικό, που είναι ολόιδιος ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Η μεγάλη αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ολλανδία πλησιάζει (10/07, 22:00) και η αγωνία για το τελικό «ζευγάρι» του τελικού του EURO 2024 κορυφώνεται.

Τα Τρία Λιοντάρια φιλοδοξούν να βρεθούν στον τελικό για δεύτερο συνεχόμενο EURO, ωστόσο οι Άγγλοι οπαδοί δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι.

Στους δρόμους του Ντόρτμουντ, η αστυνόμευση είναι αυξημένη και οι Άγγλοι βρήκαν τον σωσία του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο πρόσωπο ενός Γερμανού αστυνομικού.

Μόλις αντιλήφθηκαν την ομοιότητα, δεν δίστασαν να τραγουδήσουν συνθήματα υπέρ του ομοσπονδιακού τους τεχνικού. Με τη σειρά του, ο αστυνομικός φάνηκε να το διασκεδάζει, αφήνοντας τους Άγγλους να κάνουν το κέφι τους, απαθανατίζοντας με τα κινητά τους τη στιγμή.

England fans singing "Southgate you're the one" to a German police officer pic.twitter.com/CXkFFhX0X8