Ο Κόντι Χάκπο είναι από τους πρωταγωνιστές της Ολλανδίας στο EURO 2024. Ο ίδιος, έχει μελετήσει πολύ τον Πελέ, ενώ χρωστάει πολλά στον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, από τα χρόνια τους στην Αϊντχόφεν.

Με τρία γκολ στο EURO 2024, ο Κόντι Χάκπο οδηγεί την Ολλανδία όλο και πιο μακριά στη διοργάνωση και είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Οράνιε.

Μπορεί στη Λίβερπουλ να αγωνίζεται κυρίως στη θέση του σέντερ φορ, ωστόσο στην Ολλανδία έχει διαφορετικό ρόλο, παίζοντας ως αριστερό εξτρέμ.

«Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σε αυτή τη διοργάνωση», έχει δηλώσει ο ομοσπονδιακός του τεχνικός, Ρόναλντ Κούμαν. «Είναι ίσως ο πιο σημαντικός μας παίκτης μέχρι τώρα. Μπορεί να παίξει ως επιθετικός, αλλά έχει αποδείξει ότι είναι πιο επικίνδυνος από την αριστερή πλευρά».

Πράγματι, έτσι είναι. Ο Χάκπο με τρία γκολ στο EURO μοιράζεται την κορυφή στη λίστα των πρώτων σκόρερ, έχοντας βρει δίχτυα στα παιχνίδια με Πολωνία, Αυστρία και Ρουμανία.



For the Netherlands, Cody Gakpo is only the sixth player to score three or more goals in a single EURO. pic.twitter.com/QxvLFUsl8o