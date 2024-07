O steward έδειξε λίγο παραπάνω ζήλο από όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα να κάνει τάκλιν στον Αλβάρο Μοράτα.

Μπορεί ο Αλβάρο Μοράτα να έβγαλε τα 76 λεπτά του ημιτελικού που αγωνίστηκε κόντρα στην Γαλλία, χωρίς κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά λίγο έλλειψε να το πάθει κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών της Ισπανίας. Χωρίς μάλιστα να έχει την ευθύνη αυτός...

Την ώρα λοιπόν οι παίκτες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είχαν πάει μπροστά από το «πέταλο» που βρίσκονταν οι οπαδοί της ομάδας τους, στον αγωνιστικό χώρο μπήκε ένας τύπος για να βγάλει φωτογραφία με τους ποδοσφαιριστές.

Αμέσως οι υπεύθυνοι ασφαλείας έσπευσαν να τον περιορίσουν και να τον απομακρύνουν απο εκεί, μόνο που ένας από αυτούς έδειξε περισσότερο ζήλο από ότι έπρεπε, με αποτέλεσμα να πέσει και ουσιαστικά να κάνει τάκλιν στον Αλβάρο Μοράτα που ήταν χαλαρός.

Μάλιστα, ο Ισπανός επιθετικός έφυγε κουτσένοντας όπως μπορείτε να δείτε και στο video...

Alvaro Morata missing the Euros final because he got two-footed by a steward would be the most Alvaro Morata thing ever pic.twitter.com/RwMeBsrBT0

🚨🇪🇸 One of the security guards at the stadium appears to have injured Álvaro Morata last night. The player continued limping and showed signs of discomfort after the incident…pic.twitter.com/5NAOYe0e7T