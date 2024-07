Ο Γερμανός διαιτητής που θα διευθύνει τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία για το Euro 2024, είχε τιμωρηθεί στο παρελθόν με έξι μήνες αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, λόγω εμμπλοκής του σε στημένους αγώνες.

«Χαμός» επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία με την απόφαση της UEFA να ορίσει για διαιτητή της αναμέτρησης με την Ολλανδία, για τα ημιτελικά του Euro 2024 (10/07, 22:00), τον Γερμανό Φέλιξ Τσβάιερ.

Ο Τσβάιερ είχε εμπλακεί το 2005 σε σκάνδαλο στημένων αγώνων, όταν αποδέχθηκε δωροδοκία ύψους 300 ευρώ από συνάδελφό του διαιτητή. Μόλις η ενοχή του επιβεβαιώθηκε, ο Γερμανός διαιτητής δέχθηκε ποινή αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο για έξι μήνες.

UEFA have appointed controversial German referee Felix Zwayer to officiate England’s Euro 2024 semi-final against the Netherlands in Dortmund https://t.co/2Id2keftp4

Το όχι και τόσο μακρινό 2021, ο σούπερ σταρ της τωρινής εθνικής Αγγλίας, Τζουντ Μπέλιγχαμ, είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο 40.000 ευρώ από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γερμανίας για σχόλιο που έκανε σε δηλώσεις του, μετά από μία αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερν Μονάχου.

Τι είχε πει; Επί της ουσίας, κατηγόρησε ανοιχτά τον Τσβάιερ για την υπόθεση του 2005, σχολιάζοντας ότι «δεν γίνεται να δίνεις σε έναν τέτοιο διαιτητή, μπλεγμένο σε στημένα, να σφυρίξει το μεγαλύτερο ματς στη Γερμανία».

Στην εν λόγω αναμέτρηση του 2021, ο λόγος της... οργής του Μπέλιγχαμ, αλλά και των ανθρώπων της Ντόρτμουντ, ήταν το γεγονός ότι ο Τσβάιερ δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ των Βεστφαλών, ενώ λίγο αργότερα έδωσε πέναλτι για την Μπάγερν, για χέρι του Ματς Χούμελς.

Jude Bellingham has received a €40,000 fine from the German FA for his post-match comments on referee Felix Zwayer following Dortmund’s loss to Bayern Munich. pic.twitter.com/XO2c5qJB7D