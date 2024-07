Ο Ιβάν Τόνεϊ εκτέλεσε χωρίς να κοιτάει την μπάλα στη διαδικασία των πέναλτι με την Ελβετία, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική του no look που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια από την άσπρη βούλα.

Η Αγγλία τα χρειάστηκε και πάλι ωστόσο τα κατάφερε και απέναντι στην Ελβετία. Ο Μπουκαγιό Σακά ήταν αυτός που έσωσε την παρτίδα απέναντι στους Ελβετούς προτού τα «τρία λιοντάρια» εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στα ημιτελικά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Ένας από τους εκτελεστές των Άγγλων ήταν ο Ίβαν Τόνεϊ. Ο Άγγλος φορ της Μπρέντφορντ πέρασε και πάλι ως αλλαγή από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και απέδειξε ξανά ότι πρόκειται για έναν ψυχρό εκτελεστή. Μπορεί ο Τόνεϊ να μην είναι ο φορ των 30 και 40 γκολ, ωστόσο όταν η μπάλα καίει δεν κρύβεται και έχει την ικανότητα να βγει μπροστά, αψηφώντας την πίεση.

Ο Τόνεϊ είναι ένας από τους καλύτερους εκτελεστές πέναλτι που διαθέτει η Αγγλία στο ρόστερ της στο EURO 2024. Οι αριθμοί του το αποδεικνύουν άλλωστε. Ο Άγγλος φορ της Μπρέντφορντ έχει εκτελέσει συνολικά 32 πέναλτι σε ροή αγώνα, έχοντας ευστοχήσει στις 30 εκτελέσεις του με ποσοστό λίγο πάνω από το τρομερό 93%.

Αυτό που προκαλεί ωστόσο ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τόνεϊ εκτελεί τα πέναλτι. Ο φορ της Μπρέντφορντ επιλέγει να μην κοιτάει την μπάλα αλλά τον τερματοφύλακα στα μάτια. Όπως έκανε και απέναντι στον Σόμερ, ο Τόνεϊ κοιτούσε στα μάτια τον Ελβετό τερματοφύλακα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα στη «ρωσική ρουλέτα».

«Ποτέ δεν κοιτάω την μπάλα. Κάποιοι το θεωρούν τρελό, ωστόσο δουλεύει», είχε τονίσει σε παλαιότερη συνέντευξη ο Άγγλος επιθετικός που για ακόμη μια φορά εμπιστεύτηκε την τακτική του και εν τέλει δικαιώθηκε.

"I never look at the ball...Some people think it's crazy, but it's working" 🥶



Ivan Toney explains his penalty technique after converting during @England's shootout victory at #Euro2024. The Brentford striker has converted 92% of his Premier League spot-kicks 🤯 pic.twitter.com/KRjIDDM3kG