Μπορεί η Γερμανία να έμεινε εκτός συνέχειας του EURO 2024, ωστόσο για τον Τόνι Κρόος που έβαλε τέλος στην καριέρα του, η διοργάνωση ολοκληρώθηκε έχοντας το τρομερό ποσοστό 95% στις μεταβιβάσεις.

Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Τόνι Κρόος. Ο Γερμανός σταρ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην αναμέτρηση της «Νάσιοναλμάνσαφτ» με την Ισπανία για το παιχνίδι της φάσης των προημιτελικών του EURO 2024, έχοντας ανακοινώσει πριν από την έναρξη της διοργάνωσης την απόφαση του να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Κρόος αποθεώθηκε τόσο από τους Γερμανούς οπαδούς, όσο και από τους Ισπανούς (!) και τους αποχαιρέτησε χειροκροτώντας τους δυνατά, λίγο πριν κατευθυνθεί προς τη φυσούνα για τελευταία φορά ως ποδοσφαιριστής.

Μπορεί για τον Κρόος να μην τελείωσε η καριέρα του όπως ήθελε, με την κατάκτηση του EURO, ωστόσο ο Γερμανός σταρ έκανε εξαιρετικό τουρνουά στα γήπεδα της πατρίδας του. Ήταν ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του Νάγκελσμαν, τελειώνοντας τη διοργάνωση με το απίθανο ποσοστό επιτυχίας του 95% στις μεταβιβάσεις του. Ο Κρόος επιχείρησε συνολικά 523 πάσες από την έναρξη του θεσμού, μέχρι και την αναμέτρηση με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις 497. Κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει τον Κρόος στο φετινό EURO, με τον Γερμανό να λέει το «αντίο» του στον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τον πιο... Κρόος τρόπο.

