Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε «άσφαιρος» σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Πορτογαλίας καθώς ολοκλήρωσε το EURO 2024 δίχως να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Το ταξίδι της Πορτογαλίας στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024 έλαβε τέλος το βράδυ της Παρασκευής. Η Γαλλία κατάφερε να επικρατήσει στα πέναλτι των Πορτογάλων και εξασφάλισε την πρόκριση της στα ημιτελικά του EURO όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Με την ήττα αυτή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη διοργάνωση δίχως να σκοράρει, κάτι που του συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του. Από το EURO 2004 που κατέκτησε η εθνική Ελλάδος, μέχρι και πριν την έναρξη του EURO 2024, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ με την Πορτογαλία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε EURO ή Μουντιάλ δίχως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

For the first time in his career, Cristiano Ronaldo has failed to score at a major international tournament.



◉ 2004 EUROs

◉ 2006 World Cup

◉ 2008 EUROs

◉ 2010 World Cup

◉ 2012 EUROs

◉ 2014 World Cup

◉ 2016 EUROs

◉ 2018 World Cup

◉ 2020 EUROs

◉ 2022 World Cup

◎ 2024… pic.twitter.com/3R8YVUCEB5