Μια απίθανη ντρίμπλα έκανε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τη Γερμανία ο Φαμπιάν Ρουίθ, στέλνοντας για... τσάι τους Κρόος, Βιρτς και Μίλερ.

Η Γερμανία απέδειξε ότι ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει. Η Ισπανία ωστόσο έδειξε ότι στο τέλος δεν κερδίζει πάντοτε η Νάσιοναλμάνσαφτ. Παρότι η Γερμανία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89ο λεπτό και να φέρει ολοκληρωτικά στα μέτρα της τον αγώνα, η «Φούρια Ρόχα» έδειξε μέταλλο και με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 119ο λεπτό, ξέρανε τους οικοδεσπότες και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EURO 2024 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Ένας από τους καταλυτικούς παίκτες της μέχρι τώρα πορείας των Ισπανών είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποδειχθεί σε παίκτη «κλειδί» του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στο φετινό EURO, έχοντας καθοριστικό ρόλο στον χώρο της μεσαίας γραμμής της «Φούρια Ρόχα». Ο μέσος της Ισπανίας μπορεί στον προημιτελικό με τους Γερμανούς να μην είχε συνεισφορά σε κάποιο γκολ ωστόσο έδωσε πολλές μονομαχίες και ήταν σημαντικός στην ανάπτυξη της ομάδας του.

Κατάφερε μάλιστα να προσφέρει και ένα από τα highlight της αναμέτρησης. Στο 80ο λεπτό του αγώνα και ενώ η κατάσταση είχε φτάσει στα... κόκκινα ο Ρουίθ είχε την ψυχραιμία και το «θράσος» να κάνει την ντρίμπλα του αγώνα. Ο χαφ της Παρί βρέθηκε στον άξονα απέναντι σε τρεις Γερμανούς τους οποίους τους άδειασε με μια ντρίμπλα. Οι Κρόος, Βιρτς και Μίλερ πήγαν με τα... χίλια πάνω στον Ρουίθ ο οποίος τους απέφυγε με μια περίτεχνη ντρίμπλα, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο της Στουτγκάρδης.

