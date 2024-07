Μια... κατάρα πολλών ετών καλείται να ξορκίσει η Ισπανία στην αναμέτρηση με τη Γερμανία για να εξασφαλίσει την πρόκριση της στα ημιτελικά του EURO 2024.

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της φάσης των προημιτελικών του EURO 2024. Οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης βάσει απόδοσης θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του ζευγαριού Πορτογαλία - Γαλλία.

Για την Ισπανία η μάχη αυτή έχει και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Η «Φούρια Ρόχα» καλείται να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά στην ιστορία της. Να επικρατήσει της οικοδέσποινας χώρας σε νοκ άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης, είτε EURO, είτε Μουντιάλ. Ποτέ ξανά στην ιστορία της η Ισπανία δεν έχει επικρατήσει απέναντι σε μια οικοδέσποινα χώρα σε νοκ άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Συνολικά η Ισπανία έχει αντιμετωπίσει εννέα φορές στην ιστορία της μια ομάδα που διοργανώνει ένα μεγάλο τουρνουά, σε νοκ άουτ φάση, με πιο πρόσφατη τη Ρωσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, όταν η «Φούρια Ρόχα» αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Spain have NEVER won against the host team in a knockout match in the Euros or the World Cup:



1934 - Italy ❌

1950 - Brazil ❌

1980 - Italy ❌

1984 - France ❌

1988 - Germany ❌

1996 - England ❌

2002 - Korea ❌

2004 - Portugal ❌

2018 - Russia ❌



