Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ εξετάζει μία διαφοροποίηση στην αμυντική γραμμή των Λιονταριών στα ημιτελικά του EURO 2024 κόντρα στην Ελβετία, με τους Στόουνς, Γουόκερ και Κόνσα να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

Το... αφεντικό των Άγγλων έχει επικριθεί για τις υποτονικές εμφανίσεις των παικτών του στο EURO 2024, παρά το γεγονός ότι έχουν «σφραγίσει» την παρουσία τους στους «8» της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ομοσπονδιακός των Τριών Λιονταριών είναι διατεθειμένος να αλλάξει το σύστημά του προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση της ομάδας του στο πολύ κρίσιμο ματς που έπεται, απέναντι στην Ελβετία (6/7,19:00).

Ο Σάουθγκεϊτ δεν θέλει να μείνει πιστός στο 4-2-3-1 με βάση το οποίο παρέττασε τους παίκτες του στα γήπεδα της Γερμανίας, αλλά σκοπεύει να υιοθετήσει το 3-5-2 για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τα ονόματα που θα συνθέτουν την τριάδα της άμυνας να έχουν ήδη γίνει γνωστά. Πρόκειται για τους Στόουνς, Γουόκερ και Κόνσα, που θα βρίσκονται στα μετόπισθεν, δεδομένης και της απουσίας του Γκουέχι ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω καρτών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άγγλος τεχνικός θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα, καθώς κάποτε ήταν το... αγαπημένο του και οδήγησε στην κατάκτηση της 4ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Με τρία μπακ είχε συνεχίσει και στην παράταση του ματς κόντρα στη Σλοβακία. Αυτό έληξε με νίκη και πρόκριση, επομένως είναι μία δοκιμασμένη συνταγή που μπορεί να είναι το «κλειδί» για την υπέρβαση των Άγγλων στη διοργάνωση.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England manager Gareth Southgate is considering a 'shock switch' to a back 3 for the knock-out match vs Switzerland, reports @SamWallaceTel/@Matt_Law_DT. pic.twitter.com/31xg7nfWVs