Viral έγιναν οι φωτογραφίες από τα αποδυτήρια της εθνικής Ρουμανίας μετά τον αποκλεισμό της από το EURO 2024.

Οι οπαδοί έβγαλαν το καπέλο στην «αριστοκρατική» Ρουμανία καθώς η εικόνα του πώς άφησαν τα αποδυτήριά τους μετά τον αποκλεισμό από το Euro 2024 γίνεται viral... Επιπλέον οι παίκτες της ομάδας άφησαν και μια επιστολή με την οποία ευχαριστούν τη διοργανώτρια Γερμανία!

Η Ρουμανία συνετρίβη με 3-0 από την Ολλανδία στους 16 το βράδυ της Τρίτης (02/07) όμως η πορεία τους στη διοργάνωση, ήταν η καλύτερη των τελευταίων 24 χρόνων, από τα προημιτελικά του Euro 2000.

Η ομάδα του Έντουαρντ Ιορντανέσκου δεδομένα λάτρεψε τον χρόνο που πέρασε στα γήπεδα της Γερμανίας και μετά τον αποκλεισμό της άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι οι Ρουμάνοι άφησαν σε άψογη κατάσταση τα αποδυτήριά τους, ενώ φρόντισαν να γράψουν μια ευχαριστήρια επιστολή στους Γερμανούς διοργανωτές.

This is how Romania's locker room looked like when they left the Allianz Arena in Munich following their defeat against Netherlands. Class! #EURO2024 pic.twitter.com/hk83rvFhaP