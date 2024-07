Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει στο φετινό Euro και πλέον το αρνητικό σερί του αυτό αγγίζει ιστορικά επίπεδα.

Η Πορτογαλία πριν από λίγες μέρες μία αρκετά αγχωτική, όπως εξελίχθηκε, πρόκριση απέναντι στην Σλοβενία, αφού χρειάστηκε να φτάσει στα πέναλτι για να λυγίσει το σύνολο του Ματίας Κεκ. Οι Ίβηρες είχαν αρκετές ευκαιρίες να λυγίσουν την παρέα των Σπόραρ-Βέρμπιτς-Τσέριν με μεγαλύτερη το πέναλτι που κέρδισε ο Ζότα στην παράταση, αλλά δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού ο Όμπλακ απέκρουσε.

Κάπως έτσι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνέχισε να έχει μηδέν γκολ στο Euro 2024 στα τέσσερα ματς που έχει δώσει η Πορτογαλία, κάτι πρωτάκουστο για κείνον σε μεγάλο τουρνουά. Η διαθέση σίγουρα δεν του λείπει, αφού τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι και βρίσκεται στις φάσεις, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως μετράει 20 σουτ στα τέσσερα αυτά ματς.

Το αρνητικό αυτό σερί αστοχίας έχει φτάσει πλέον σε ιστορικά επίπεδα και κινδυνεύει μάλιστα να γίνει το μεγαλύτερο που είχε παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν μόλις τέσσερις παίκτες που έχουν κάνει παραπάνω από 20 σουτ χωρίς να σκοράρουν σ' ένα μόλις τουρνουά από το 1980 και μετά.

Αυτοί είναι ο Ντέκο με 24, όταν έπαιξε με την Πορτογαλία στο Euro του 2004, o Φερνάντο Ιέρο με την Ισπανία σε κέινο του 1996 με 23 και οι Ντε Μπρόινε και Όλμο που είχαν από 20 με Βέλγιο και Ισπανία στις διοργανώσεις του 2016 και 2020 αντίστοιχα.

Με την Πορτογαλία να έχει μπροστά της ένα ακόμα παιχνίδι κόντρα στην Γαλλία (05/07-22:00) για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, είναι πιθανό αν δεν σκοράρει ούτε εκεί ο Πορτογάλος, να φτάσει μέχρι και στην πρώτη θέση, αν αγωνιστεί.

20 - Cristiano Ronaldo attempted 20 shots without scoring at the #EURO2024 - only four players have taken more shots without scoring at a single EURO tournament since 1980. Drought. #PORSLO pic.twitter.com/ccOdUziwps