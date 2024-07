Χιλιάδες Γεωργιανοί υποδέχτηκαν στην Τιφλίδα τον Σανιόλ και την ομάδα του μετά την εξαιρετική εικόνα που παρουσίασαν στο EURO 2024.

Το ταξίδι της Γεωργίας στα γήπεδα της Γερμανίας έλαβε τέλος στο βράδυ της Δευτέρας. Η Ισπανία αποδείχτηκε αξεπέραστο εμπόδιο για τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια και την παρέα του, καθώς η Γεωργία ηττήθηκε με 4-1 και αποχαιρέτησε το EURO 2024.

Για τους Γεωργιανούς ωστόσο η πορεία αυτή θα μείνει στην ιστορία. Στην παρθενική τους συμμετοχή σε τελικά EURO κατάφεραν να προκριθούν στα νοκ άουτ και να γράψουν ιστορία σε εθνικό επίπεδο, φτάνοντας μέχρι και τους «16». Αναμενόμενα η υποδοχή που τους επιφύλασσαν οι συμπατριώτες τους στην Τιφλίδα ήταν μεγάλη και εντυπωσιακή.

Χιλιάδες Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους και περίμεναν το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τον Σανιόλ και τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στα γήπεδα της Γερμανίας.

Georgia players parade through Tbilisi as fans greet them in their return home after their EURO 2024 run 🇬🇪❤️



(Via @AnnaGvarishvili)pic.twitter.com/LCPbmOKXMl