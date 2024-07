Απίστευτο σκηνικό στον αγώνα Πορτογαλία - Σλοβενία για το EURO 2024, όπου σεκιούριτι χτυπούν και κλωτσούν με μανία έναν πεσμένο οπαδό στο γήπεδο.

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο της «Record» που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, το οποίο δείχνει ορισμένους σεκιούριτι στον αγώνα Πορτογαλία - Σλοβενία να χτυπούν και να κλωτσούν έναν οπαδό που είχε σωριαστεί στο έδαφος.

Όπως φαίνεται τέσσερις σεκιούριτι έχουν στήσει στον τοίχο έναν οπαδό, ο οποίος όταν τελικά έπεσε στο έδαφος από τα χτυπήματα άρχισε να δέχεται κλωτσιές από τους ανθρώπους ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο σκηνικό έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια από τον φίλαθλο κόσμο, μιας και γίνεται λόγος για αδικαιολόγητη χρήση βίας απέναντι στον οπαδό.

Αν και το χρονικό πλαίσιο παραμένει άγνωστο, το συμβάν έγινε στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στη Σλοβενία για τη φάση των «16» του EURO 2024, όταν οι Ίβηρες πήραν την πρόκριση χάρη στη μυθική εμφάνιση του Ντιόγο Κόστα στη διαδικασία των πέναλτι.

🚨 A fan was punched and kicked by security during the Portugal vs Slovenia match. (@Record_Portugal) pic.twitter.com/dIPYLNE4O6