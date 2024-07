Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέσπασε σε κλάματα μετά το χαμένο του πέναλτι στο Πορτογαλία - Σλοβενία και ο γνωστός Αμερικάνος πυγμάχος, Ράιαν Γκαρσία, έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης.

Το βράδυ της Δευτέρας(1/6) ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραλίγο να πληγώσει τον κόσμο της Πορτογαλίας με το χαμένο πέναλτι στο 105΄ στο ματς με τη Σλοβενία για την πρόκριση στους «8» του EURO 2024. Ο άσος της Αλ νασρ ξέσπασε σε κλάματα και ο Ράιαν Γκαρσία αμέσως έκανε μια ανάρτηση στα social media για να στηρίξει των Πορτογάλο.

Ο 25χρονος πυγμάχος με τους εκατομμύρια ακολούθους υποστήριξε πως οι πραγματικοί άντρες κλαίνε, ενώ έστειλε και την αγάπη του στον 38χρονο ποδοσφαιριστή: «Οι αληθινοί άντρες κλαίνε. Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγαπώ. Συνέχισε να προσπαθείς και να πιστεύεις».

Real men cry



Love you Ronaldo



Keep shooting and keep believing