O πρώην αρχηγός της Αγγλίας, Τζον Τέρι, ήταν έξαλλος με την κοροϊδευτική λεζάντα του BBC για το χαμένο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον της Σλοβενίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να σκοράρει το νικητήριο γκολ στην παράταση του αγώνα κόντρα στην Σλοβενία, αλλά ο Γιαν Όμπλακ ήταν παρών. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας που δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα, ξέσπασε σε κλάματα, με τους συμπαίκτες του να τον παρηγορούν. Το BBC ωστόσο δεν... συγκινήθηκε από την ευάλωτη στιγμή του Πορτογάλου σταρ και έγραψε κοροϊδευτικά στη λεζάντα της επανάληψης του χαμένου πέναλτι «Misstiano Penaldo».

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Τζον Τέρι μοιράστηκε τη λεζάντα στο Instagram και την χαρακτήρισε «ντροπή», ενώ οι θεατές κατηγόρησαν το Μέσο για αντιεπαγγελματισμό! Ο Ρονάλντο λύτρωσε τον εαυτό του σκοράροντας στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Ντιόγκο Κόστα έκανε τρεις αποκρούσεις κι έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά του Euro.

Η κοροϊδευτική λεζάντα του BBC που στόχευε την απόδοση του Ρονάλντο φυσικά προκάλεσε τον εκνευρισμό και των θαυμαστών. Κάποιος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι άνθρωποι κηρύττουν για την ψυχική υγεία των ανδρών και μετά γελούν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έδειξε συγκίνηση σε μια μεγάλη στιγμή υπό τεράστια πίεση. Του αξίζουν τεράστια εύσημα που μπήκε μπροστά κατά τη διάρκεια των πέναλτι και σκόραρε», ήταν ένα από τα σχετικά μηνύματα.

