Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για τα έντονα συναισθήματα στο παιχνίδι κόντρα στην Σλοβενία και παραδέχτηκε επίσημα ότι αυτό είναι το τελευταίο του EURO.

Στο τέλος του Πορτογαλία-Σλοβενία για τους «16» του EURO 2024, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για τη στιγμή της «απογοήτευσης» λόγω του χαμένου πέναλτι στην παράταση, αλλά και της λύτρωσης για τη νίκη της ομάδας του που ήταν «δίκαιη». Μιλώντας στο RTP, ο πολύπειρος επιθετικός παραδέχτηκε επίσης ότι αυτό είναι το τελευταίο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τόνισε ότι η συγκίνηση δεν προέρχεται από το «αντίο» αλλά από ό,τι σημαίνει για αυτόν το ποδόσφαιρο και η εθνική ομάδα!

«Είναι ποδόσφαιρο, αυτοί που αποτυγχάνουν είναι και αυτοί που προσπαθούν. Προφανώς είναι απογοητευτικό όταν δεν μπορούμε να σκοράρουμε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το έχω ήδη ξεχάσει γιατί το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό, κερδίσαμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να σκοράρω πέναλτι, έχω σκοράρει περισσότερα από 200 στην καριέρα μου, μερικές φορές είναι χάος που βάζεις [την μπάλα], είτε δεξιά, είτε αριστερά, στη μέση... αλλά έχασα δύο φορές φέτος στα πέναλτι, Σήμερα κέρδισα, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μερικές φορές πρέπει να είναι δίκαιο και σήμερα ήταν δίκαιο γιατί πιστεύω ότι η Πορτογαλία άξιζε να κερδίσει», ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς για τα έντονα συναισθήματα: «Όταν σκέφτομαι την οικογένειά μου, συγκινούμαι γιατί είναι μοναδικές στιγμές που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια, είναι άνθρωποι που αγαπώ, θαυμαστές που είναι πάντα μαζί μας και ειδικά μαζί μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό».

Για την επόμενη «μάχη» της Πορτογαλία στη διοργάνωση: «Έχουμε τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Γαλλία, που είναι το φαβορί για να κερδίσει το τουρνουά, μαζί με τη Γερμανία και την Ισπανία, αλλά θα πάμε σε πόλεμο, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Η ομάδα είναι μια χαρά, αυτό ήταν ένα «συν» ενέργειας που η ομάδα είχε και θα παλεύουμε μέχρι τέλους, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτή τη φανέλα, είτε μου λείπει είτε όχι, και αυτό θα κάνω σε όλη μου τη ζωή, το κάνω εδώ και 20 χρόνια. Όπως είδες, έχασα το πέναλτι, αλλά ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα σκοράρει, αλλά πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη όταν πρέπει να το κάνει η ομάδα να το πάρεις σωστά, μερικές φορές δεν το κάνω, αλλά η παραίτηση είναι κάτι που δεν θα με ακούσεις ποτέ να λέω».

«Είναι σίγουρα το τελευταίο Euro, φυσικά. Αλλά δεν με συγκινεί αυτό, με συγκινεί όλα όσα περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο, από τον ενθουσιασμό που έχω για το παιχνίδι, τον ενθουσιασμό που βλέπω στους οπαδούς, την οικογένειά μου εδώ. Το πάθος του κόσμου, η στοργή που τρέφουν για μένα, τους ίδιους τους συμπαίκτες μου, δεν είναι επειδή φεύγω από το ποδόσφαιρο... Γιατί ο Κριστιάνο χρειάζεται να κάνει περισσότερα ή να κερδίσει περισσότερα; Δεν θα συνοψιστεί σε ένα παραπάνω ή σε ένα λιγότερο γκολ, το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το ταξίδι στο οποίο έχω κάνει είναι ο ενθουσιασμός που έχω ακόμα να είμαι εδώ για 20 χρόνια με την εθνική ομάδα και να παίζω, φέρνοντας χαρά στον κόσμο, την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, αυτό είναι που με παρακινεί περισσότερο».

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This will be my last Euro, of course”.



“But I’m not moved by this, I’m moved by enthusiasm”.



“I was sorry for the fans. I'll always give my best for this shirt, whether I miss it or not. And I'll do this my whole life. You have to take responsibility”. pic.twitter.com/lFlfs8nPo6