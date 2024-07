Μπορεί να ακούει τα... μύρια όσα για την εικόνα της Αγγλίας στο EURO 2024, όμως ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έγραψε ιστορία ως ο πιο πετυχημένος τεχνικός των χρονικών της σε νοκ-άουτ μεγάλων διοργανώσεων.

Ίδρωσε, καρδιοχτύπησε, χρειάστηκε την απόλυτη στιγμή μαγείας από τον Μπέλινγκχαμ. Η Αγγλία όμως πήρε την πρόκριση κόντρα στη Σλοβακία και προσγειώθηκε στα προημιτελικά του EURO 2024. Και μπορεί η εικόνα της να είναι πιο απογοητευτική από ποτέ επί Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μπορεί ο ίδιος να ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί, όμως εξακολουθεί να γράφει ιστορία.

Η πρόκριση επί των Σλοβάκων ήταν η έβδομη «νίκη» του 53χρονου με τα Τρία Λιοντάρια σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις και σήμανε ένα φοβερό προσωπικό ρεκόρ. Κι αυτό διότι όλοι οι υπόλοιποι προπονητές στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας - από το 1966 και μετά - αθροιστικά έχουν λιγότερες τέτοιες νίκες (6), από όσες ο Σάουθγκεϊτ (7) μόνος του!

Gareth Southgate has now won more knockout games in major tournaments than EVERY other England manager since 1966 combined... 🤯 pic.twitter.com/yN7wgh9V7N