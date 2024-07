Οπαδοί της Αγγλίας έχασαν το κουράγιο της και αποχώρησαν πριν τη λήξη του αγώνα κόντρα στη Σλοβακία, προτού το σωτήριο γκολ του Μπέλινγκχαμ τους αναγκάσει να τρέξουν πίσω.

Η Αγγλία φλέρταρε έντονα με αποκλεισμό σοκ - από τη φάση των «16» του EURO 2024, καθώς μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόταν πίσω στο σκορ από μια εντυπωσιακή Σλοβακία.

Με τους παίκτες του Σάουθγκεϊτ στα σχοινιά και δίχως καμία ελπίδα να φαίνεται στον ορίζοντα, ορισμένοι οπαδοί της Αγγλίας έχασαν το κουράγιο τους και αποχώρησαν από το γήπεδο πριν από το φινάλε, προτού ο... Μπέλινγκχαμ τους αναγκάζει να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις τους.

Ενώ οι οπαδοί είχαν βγει στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, στο 90+5΄ο μέσος της Ρεάλ με το γκολ του EURO ισοφάρισε για την Αγγλία για να στείλει τον αγώνα στην παράταση και τους οπαδούς πίσω στη θέση τους!

Από τους πανηγυρισμούς όσοι είχαν αποχωρήσει κατάλαβαν πως η Αγγλία είχε ακόμα σφυγμό και επέστρεψαν για να παρακολουθήσουν την παράταση, εκεί όπου τα Τρία Λιοντάρια βρήκαν το γκολ της νίκης με γκολ του Κέιν και προκρίθηκαν στους «8».

'Back here we go!'😂England fans MISSED Bellingham's goal after leaving the stadium as they were certain of the team's loss😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/A4IFCGTeVh