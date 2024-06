Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έβαλε ένα από τα καλύτερα γκολ του EURO 2024 και έδωσε «ανάσα» στην Αγγλία, όμως δήλωσε πως τα πάντα θα κριθούν στο... τελικό ταμείο της διοργάνωσης.

Ο Μπέλινγκχαμ απάντησε στην... κριτική στο Γκελζενκίρχεν μετά το φοβερό γκολ που σκόραρε και πλέον ελπίζει ότι θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του EURO 2024 με την εθνική Αγγλίας. Ο σταρ της Ρεάλ θεωρεί πως είναι μια μεγάλη στιγμή... μέχρι την επόμενη.

«Είναι μια σπουδαία στιγμή, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο τουρνουά μπροστά μας. Θα το μάθουμε μόνο αν κερδίσουμε το κύπελλο. Στις επόμενες δύο εβδομάδες θα δούμε πόσο σημαντικό είναι» δήλωσε ο Μπέλινγκχαμ σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα που έστειλε την ομάδα του στους «8»

Ο 20χρονος σκόρερ απάντησε και για την κριτική που έχει δεχτεί: «Το να βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο και να σκοράρω γκολ για μένα είναι μια απελευθέρωση. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Ο κόσμος μιλάει πολύ, ξέρεις, και μερικές φορές πρέπει να το παίρνεις προσωπικά.

Ξέρω ότι μπορώ να αποδώσω σε αυτές τις στιγμές».

Παράλληλα σχολίασε την γενικότερη εικόνα της ομάδας των Τριών Λιονταριών: «Δείξαμε πολύ χαρακτήρα. Αυτό είναι το πνεύμα που έχουμε στην ομάδα. Δεν υπάρχουν τέτοιες στιγμές χωρίς αντιξοότητες».

Jude Bellingham: “People talk a lot you know and sometimes you do have to take it personally.” pic.twitter.com/W10XmZKbLu