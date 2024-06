Μπορεί ο Χάρι Κέιν να πέτυχε το σκορ της πρόκρισης, αλλά ήταν αυτός που αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ για το γκολ που έδωσε «ανάσα» στην Αγγλία

Η Αγγλία νίκησε με απίθανη ανατροπή τη Σλοβακία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EURO 2024, Ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών της βραδιάς, ο Χάρι Κέιν, αποθέωσε τον Μπέλινγκχαμ για το απίστευτο γκολ που πέτυχε και άλλαξε τη μοίρα του αγώνα.

Η ομάδα των Τριών Λιονταριών ήταν πολύ κοντά στο να ετοιμάσει τις βαλίτσες της επιστροφής, αλλά ο σταρ της βραδιάς, Τζουντ Μπέλινγκχαμ είχε άλλα σχέδια για την ομάδα και «it΄s comming home» μένει ζωντανό για τους Άγγλους.

Ο Χάρι Κέιν δήλωσε : «Το γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι ένα από τα καλύτερα στην ΙΣΤΟΡΙΑ της Αγγλίας, το θαυμάζω

Ο Τζουντ έκανε ό,τι κάνει ο Τζουντ».



Harry Kane: "Jude Bellingham's goal is one of the best in England's HISTORY, I reckon." pic.twitter.com/yVSWXQVoi4